Türgi president ründas äriliidrist rikast ettevõtjat

„Kus oli Türgi majanduse kogutoodang inimese kohta 17 aastat tagasi ja kus see praegu on,“ küsis Erdogan. „Majanduslikus mõttes, kui rikas olite siis ja nüüd. Kui palju on selle ajaga sinu äri kasvanud ja palju oled tugevaid sõpru võitnud?“

Ozilhan kritiseeris karmilt Türgi majandust ja selle juhtimist. 71-aastane Anadolu Group teatas, et Türgi kas hakkab kinni pidama demokraatia reeglitest või muutub millekski muuks. Ta viitas, et Erdogan on koondanud võimu enda kätte, kirjutas Bloomberg.

„Ma tean, kuidas sul läks 17 aastat tagasi ja kuidas läheb praegu,“ ähvardas Erdogan. „Kui vaja, siis ma avaliksutan selle. Ma tean kuidas lüüa seestpoolt Türgi õõnestajaid.“

Ajakirja Forbes andmetel on Ozilhan Türgi rikkuselt 94. inimene. Tema varandus ulatub 525 miljoni dollarini. Tema äriimpeeriumi kuuluvad konglomeraat Anadolu Grubu Holding, õlletootja Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii, supermarketite kett Migros Ticaret, Coca-Cola Icecek ja autotootja Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret.