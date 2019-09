Turgudel käib tõeline mürgel: investorid on valmis riikidele kümneteks aastateks raha laenates selle eest peale maksma

Romet Kreek reporter RUS

Pull ja karu ehk tõusule ja langusele mängija sümbol Frankfurdi börsi ees Foto: Scanpix/ Reuters

Finantsturgudel on väga ärevad ajad. Oodatakse majanduskasvu olulist aeglustumist, USA peab Hiinaga kaubandussõda, USA võlakirjaturg näib viitavat, et varsti on tulemas majanduslangus ning investorid kardavad kõrgel tasemel olevate aktsiaturgude ja kinnisvarahindade pärast. Seetõttu voolab raha võlakirjadesse, mis on ajanud tootlused ülimadalale.