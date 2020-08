Turismiettevõtted loodavad saada riigilt kuni 90 miljonit: erakordselt hädas on Tallinn

EHRLi, Eesti Turismifirmade Liidu, Eesti Maaturismi, Eesti Spaaliidu ja Eesti Konverentsibüroo esindajad tegid valitsusele ettepaneku leida lahendus massiliste koondamiste vältimiseks algaval turismi madalhooajal. Turismiettevõtted teatasid, et eesseisva madalhooaja üle elamiseks ning umbes 15 000 inimese koondamise vältimiseks soovitakse taastada töötukassa palgatoetuse meede turismivaldkonnas kuni 2021. aasta kevadeni.

Töötasu hüvitamise kulu riigile oleks Käpa hinnangul 65-90 miljonit, kuid see aitaks päästa terve sektori. Ta tõi välja, et kui mullu oli turismisektoris 30 000 inimest hõivatud, siis praeguseks on töötajate arv vähenenud umbes 5000 võrra.

Eesti Turismifirmade liidu presidendi Külli Karingi sõnul valitseb reisisektoris kolm kriisi.