Turismifirmad plaanist kehtestada EL-i riikidele ühtsed reisipiirangud: Eesti piirangud on palju segadust tekitanud

„Regulatsioonide ühtlustamine oleks reisimise seisukohast kindlasti äärmiselt oluline. Igasuguse piiriülese tegevuse puhul pärsib erinevate reeglite paljusus nii reisijateveo pakkujate teenuse osutamist kui ka inimestel mõistlike reisiplaanide tegemist,” ütles Eesti turismifirmade liidu peasekretär Mariann Lugus.

Kuigi tema sõnul on täiesti selge, et reisimise kriisieelsed mahud ei taastu kiirelt, on vajadus reisida endiselt olemas, mistõttu tuleb õppima uues kontekstis kehtivaid nõudeid täitma, et reisimine saaks taas meie elu osaks. „Ühtsed reeglid aitaksid turvalise reisimise parimale võimalikule korraldamaisele kaasa,” sõnas Lugus.

Tema sõnul on turismifirmad viimastel kuudel kogenud, kui palju segadust on tekitanud Eestis kehtivad kombineeritud nn 16+25 piirangud, kus lisaks eneseisolatsiooni nõudele naasmisel üle 16 nakkuskordajaga riigist on olnud keelatud otselennud sihtkohta, kus nakkuskordaja on üle 25.

„Kui eneseisolatsiooni nõue on kasutusel igal pool, siis otselendude keelamine mitte,” märkis Lugus.

See on aga toonud kaasa olukorra, kus inimesed on mitmeid kuid kasutanud kõrge nakkustasemega riikidest Eestisse tulemiseks otseühenduste asemel pikemaid ja keerulisemaid ühendusteid, läbides erinevaid lennu-, rongi- ja bussijaamu, sadamaid.

„Kui Eesti reisiettevõte ei ole saanud meil kehtivate piirangute tõttu pakkuda reisimisvõimalust ühte või teise sihtkohta, siis on olnud võimalik leida reisiettevõte mõnest teisest riigist, kus on samal ajal kehtinud teistsugused piirangud,” lausus turismifirmade liidu esindaja. Samas on kontroll piiridel olnud suvel äärmiselt vähene ning sellele juhtisid turismifirmad juba juuli kesksel valitsuse tähelepanu.

„Seda, millised ja miks just sellisel tasemel peaksid olema erinevad kokkulepitavad nakkuskordajad, et reisimine oleks turvaline, inimesed saaksid mõistlikke otsuseid teha ning kogu turismisektor saaks sobivaid teenuseid pakkuda, oskavad kindlasti öelda oma ala eksperdid ja teadlased,” märkis Lugus Euroopa Komisjoni ettepaneku osas kehtestada reisimispiirangute nakatumiskordajaks 50.