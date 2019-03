Turismifirmad teenisid kümneid miljoneid eurosid varasemast rohkem

Selle tõenduseks, kuidas põnevate ettevõtmistega jõuab kaugele, said jaanuaris ööbimised Valgamaal. Jaanuaris toimusid Otepääl nii kahevõistluse kui ka murdmaasuusatamise maailmakarikaetapid ning Valgamaal tegid sise- ja välisturistid jaanuaris 13 336 ööbimist, mida oli 4597 võrra ehk 53 protsenti rohkem kui eelmise aasta jaanuaris. Lisandunud ööbimisest veidi üle poole moodustasid siseturistide, veidi alla poole välisturistide ööbimised. Välisriikidest näitasid arvuliselt suuremat kasvu Valgamaal muu hulgas Venemaa turistid. "See tõendab, et reisimotivatsiooni loovate üritustesse ja atraktsioonidesse panustamine tasub end ära palju laiemalt kui ainult selle ürituse korraldajatele, pakkudes tööd ja kasvatades eksporti tervikuna," lisas Sameli.