Turismifirmade liidu juht: töötukassa abi pikendamine kuu võrra pole eriliseks töökohtade hoidmise motivaatoriks

„Eelmisel nädalal saime koos osade EHRLi juhatuse liikmetega minister Tanel Kiigega kokku ja ütlesime, et töötukassa meetme jätkumine on sektori inimestele ülioluline. Meie ettepanek oli alguses peale, et 30 protsenti käibelangust on liiga vähe. Oleme kaks kuud elanud olukorras, kus on 100 protsenti langust," sõnas ta.

EHRLi juhi sõnul on arusaadav, et riigil pole raha lõputult, seega igasugune abi on teretulnud. Samas märkis ta, et sektor vaja tuge aasta lõpuni.

Käpp nimetas Baltikumi piiride avamist positiivseks, kuid pole väga optimistlik Eesti siseturismi osas. Ta sõnas, et kuigi viimastel aastatel on siseturism kasvanud, siis ei suudaks see praegust langust kompenseerida. „Majanduslangus on päris tugev ja raha reisimiseks ning puhkamiseks on võib olla vähem," rääkis ta. „Võib-olla juuliks on Soome piir lahti, mis on ülioluline."

Töötukassa teatas täna, et teeb valitsusele ettepaneku hüvitada raskustesse sattunud ettevõtete töötajatele ka juunikuu töötasud. Sellega kehtestataks aga ka uued tingimused, mille kohaselt peab ettevõtte käive või tulu olema vähenenud eelmise aasta juuniga võrreldes vähemalt 50%. Lisaks peab ettevõte vastama ühele tingimusele järgmisest kahest:

vähemalt 50 protsendile ettevõtte töötajatest ei ole kokkulepitud mahus tööd anda;

vähemalt 50 protsendil ettevõtte töötajatest on vähendatud töötasu vähemalt 30 protsendi võrra või alampalgani.

Töötukassa hüvitab juunis töölepinguga töötajale 50% tema varasemast keskmisest palgast, aga mitte rohkem kui 800 eurot brutos ja mitte vähem kui on alampalk. Tööandja on kohustatud maksma töötajale, kes saab töötasu hüvitist, brutotöötasu vähemalt 150 eurot. Tööandjal tuleb oma osa välja maksta enne taotluse esitamist.