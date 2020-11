Turismiliidud valitsusele saadetud pöördumises: meie ettevõtetele on iga järgmine päev eluspüsimiseks kriitilise tähtsusega

Järgneb valik pöördumine mutmata kujul:

Austatud Vabariigi Valitsus!

Palume Vabariigi Valitsusel võtta võimalikult kiiresti töökavasse Sotsiaalministeeriumis ette valmistatud Töötukassa tööjõumeetme arutelu ning selle kinnitamine turismisektorile.

Eesti Turismifirmade Liit (ETFL), Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL), Eesti Maaturismi Ühing, Eesti Spaaliit ja Eesti Konverentsibüroo tunnustavad Vabariigi Valitsust lahenduste otsimise eest, et aidata Eesti majandusele olulistel sektoritel COVID-19 tulenevast kriisist järgmisel aastal edukalt väljuda. On selge, et tähtsatest valdkondadest on kriisis enim kannatanud turismisektor ning ilma välise abita ei jää sektorisse kevadeks alles vajalikul määral sektoris hinnatud oskustega inimesi ja ettevõtteid, kellega järgmisel aastal turismiteenuseid edukalt taaskäivitada ning turismiteenuste eksporti taastada.

Kuni 95% käibe kaotusega võitlevatele turismitööstuse ettevõtetele on iga järgmine päev eluspüsimiseks kriitilise tähtsusega ning seetõttu palume Vabariigi Valitsusel võimalikult kiiresti kinnitada Töötukassa tööjõumeede turismisektorile.

Töötukassa juht Meelis Paavel on meedias kinnitanud, et Töötukassa on valmis pikendama turismisektoris kui kriisis enim pihta saanud sektori tööjõumeetmeid 30 miljoni euro ulatuses, et säilitada töökohti ning ära hoida tuhandete sektorile oluliste inimeste töökaotuse. Seda saaks teha Töötukassas kevadel rakendatud tööjõumeetme jäägi arvelt.

Kuna paljud turismisektori ettevõtted on pidanud tegutsema karmide piirangute või peaaegu ettevõtluskeelu sarnase olukorra tingimustes, on tänaseks osa ettevõtteid olnud sunnitud koondama ka 10-20-aastase kogemusega tippspetsialiste, keda pole võimalik kriisist väljudes asendada, sest vastav kompetents tööturul lihtsalt puudub.

Turismisektorist on oktoobrikuu lõpuga koondatud kolmandik töötajatest, aasta lõpuks jäävad prognooside kohaselt alles vaid pooled kriisieelsel ajal sektoris töötanutest. Reisiettevõtete juhtide hinnangul võib täiendava toetuseta 2021. aasta kevadeks kaduda veel märkismisväärne hulk töökohtadest.