Turismisektor saab 5,8 miljonit eurot, aga see ei ole uus raha vaid ülejääk

Siemi sõnul on kevadel EASile eraldatud 35 miljoni euro suuruse kriisimeetmete paketi rakendamisel tekkinud kasutamata vahendite jääk, mis on mõistlik suunata turismisektori täiendavaks toetamiseks.

„Alates kriisi puhkemisest on turismiettevõtjad saanud kõige enam ja kiiremini kannatada ning paljud on neist juba ka saanud EASi toetustest olulist abi. Riigile on kindlasti oluline iga Eestis tegutseva ettevõtte käekäik, aga peame mõistma, et rahvusvahelise reisimise aeglane taastumine ja algav sügishooaeg teeb turismiettevõtjate olukorra keeruliseks. Siin on riigipoolne tugi väga vajalik, et sektor vastu peaks," lisas Siem.

Siem märkis, et kevadel välja töötatud kriisimeetmete tingimused arvestasid üsna täpselt sihtgrupi suurusega, kuid mõnes meetmes oli nõudlus väiksem ning neis tekkis ka jääke. „Kasutamata vahendid võimaldavad nüüd toetada uusi sihtgruppe, kes eelmisest ringist välja jäid. Lisaks saame täiendavalt aidata neid ettevõtjaid, kellel on alates kriisi algusest olnud käibe kukkumine kõige suurem, näiteks reisiettevõtjaid," lisas Siem.

Valitsusele esitatud ettepanekute kohaselt hakkab Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium läbi EASi pakkuma otsetoetusi, mille eesmärk on pakkuda ühekordset tagastamatu abi COVID-19 puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks.

Toetuste täpsemad tingimused on väljatöötamisel ning esitatakse valitsusele heakskiitmiseks lähinädalate jooksul.