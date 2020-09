Turismisektori töökohtade säilitamine vajaks 90 miljoni eurot palgatoetus

Tallinna vanalinnas enne koroonakriisi eduka Olde Hansa restorani tegevjuht Tene Linki sõnul on idee tervitatav, kuid mitte ainus päästerõngas. "Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on meie käive täna kümme protsenti ja langeb," rääkis ta.

Turmismivautšerid oleksid põhimõtteliselt riigi poolt ette makstud kinkekaardid, mida inimesed saaksid kasutada Eestis turismiteenuseid pakkuvates ettevõtetes. Kriisi alguses toetas riik turismisektorit tervikuna.

"Nüüd, kui on näha, et see kriis jääb venima, tõenäoliselt kogu sektor samas vormis säilida ei saa. Ja täna selle, kui minna kinkekaartide-vautšerite süsteemile, siis me sellega tegelikult toetame juba nõudluspoolt. Et me tegelikult laseme turul toimida, me anname tarbijale võimaluse ise valida, mis teenust ta vajab," ütles majandusministeeriumi asekantsler Viljar Lubi.

Riik alles hakkab arutamata kinkekaartide otstarbekust, nende võimalikku hinda ja kuidas neid jagama hakata. Turismifirmade liidu hinnangul sellisest vautšerist suurt kasu pole, sest see pööritab umbes 400 miljonit eurot kohalikku raha.

