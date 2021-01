Turismitoetuste raha sai otsa 26 minutiga, taotlusi võeti vastu 2,5 kordselt üle eelarve

EAS teatab oma kodulehel, et täna hommikul avatud turismitoetuste vastuvõtmine on suletud.

"Taotluste vastuvõtt on suletud, kuna taotlusvooru eelarve on esitatud taotlustega täitunud.

Taotlemine oli avatud 7. jaanuar 2021 kell 9:00 - 9:26. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt kinnitatud taotlusvooru eelarvemaht on 2,1 miljonit eurot. Taotlemine oli jooksev, taotlusi võeti vastu 2,5 kordselt üle vooru kinnitatud eelarveta," seisab sihtasutuse kodulehel.

Algselt pidi jagatava raha olema 4,1 miljonit eurot, kuid ministeerium otsustas seda summat kärpida poole väiksemaks.