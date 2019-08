Turistid pagesid orkaani hirmus populaarsetelt puhkusesaartelt

Miamis asuv rahvuslik orkaanikeskus ütles eile õhtul kell 20.30 väljastatud teates, et orkaan Dorianist on saanud erakordselt ohtlik neljanda kategooria orkaan, kus tuuled liiguvad 215 km/h, kirjutab Reuters. Orkaan liigub praegu populaarsete Bahama puhkusesaarte suunal.

Grand Bahama ja Abaco saared on peamised turistide sihtkohad. Saareriigi SKP-st 30% tuleb turismisektorist ning pooled töökohad on seotud turismiga, märkis Bahama turismiministeeriumi juht Joy Jibrilu. „Kõik, mis seda ohustada võib, on väga muret tekitav,” nentis ta.

Bahama saared maksavad siiamaani lõivu 2016. aasta orkaani Matthew põhjustatud kahjude pealt, kuna mõnede hotellide remont võtab aastaid. Bahama peaminister Hubert Minnis ütles reede pealelõunal antud teleintervjuus, et orkaan Dorian liigub aeglaselt, mistõttu suurendab see aega, mil saarestik on selle meelevallas.

„Orkaanil võivad olla katastroofilised tagajärjed,” nentis rahvusliku hädaolukorda juhtimise ameti juht Stephen Russell, kes on käinud Abaco ja Grand Bahama elanikele peale, et nad kiirustaks tormiettevalmistustega.

Dublinist pärit Pauline Powell oli plaaninud jääda Grand Bahama saarele pühapäevani, kuid lendas Londonisse niipea, kui torm hakkas suuremaid mõõtmeid võtma. 26-aastase Powelli sõnul olid Island Seas Resorti töötajad juba tema lahkumise hetkeks, reede hommikuks esimese ja teise korruse akendele tormihirmus lauad kaitseks ette pannud.