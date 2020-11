Turuhindade võrdlus: elektrimüüjate hinnad erinevad kuni 30% ning gaasimüüjate hinnad kuni 46%

Kõige kallim pakkujatest on Eesti Energia, mille börsipaketi kulu oleks 180 eurot aastas. See on soodsaimast pakkujast 26 eurot kallim ja mõjutatud ennekõike 1,99-eurosest fikseeritud kuutasu komponendist. Peab arvestama, et kuna Eesti Energial pole läbipaistvat hinnastamist ning hind sõltub tarbijast, siis võib see erineda võrdluses kasutatud hinnast.

Fikseeritud hinnaga pakettidest on soodsaim 220 Energia pakett, mille aastane hind on 210 eurot (päevane tariif 6.4 s/kWh, öine 5.7 s/kWh). Fikseeritud hinnaga pakettidest aga kõige kallim on Eesti Gaasi pakett aastase kuluga 272 eurot. See on aga kõige soodsamast paketist 62 euro võrra kallim. Ka Eesti Gaasil pole läbipaisvat hinnastamist, nende pakettide hind sõltub tarbijast ja võib seetõttu erineda võrdluses kasutatud hinnast.

Kes pakub Eestis gaasi kõige soodsamalt?

Eesti keskmise tarbija näitel pakub soodsaimat muutuv või börsihinnaga paketti 220 Energia aastase kuluga 117 eurot (gaasihind 1.83 senti/kWh). Kõige kallim pakett on Eesti Gaasil kuluga 194 eurot aastas. See hind on soodsaimast variandist 77 eurot kallim. Börsihinnaga pakette pakuvad täna turul üksnes Alexela ja 220 Energia, need on sarnased muutuvpakettidega ning muutuvad igakuiselt.

Fikseeritud hinnaga pakettidest on soodsaim 220 Energia pakett aasta kuluga 115 eurot (gaasihind 1.79 senti/kWh). Hetkel pakub fikseeritud pakette ainult kaks gaasimüüjat (220 Energia ja Eesti Energia), kallim neist on Eesti Energia pakett aasta kuluga 167 eurot, olles soodsaimast 52 eurot kallim.