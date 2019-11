Turuosalised pakuvad välja idee apteegireformi muutmiseks

„Arvestades apteegireformiga kujunenud olukorda, kus valitsuskoalitsioon on seaduse uuesti avanud, pakkus EAÜ välja kompromissi, mida EPK volikogu eile ka arutas. Ühiselt on oluline jõuda selleni, et kevadel jääb ära apteekide mass-sulgemine, tagatud on ravimite kättesaadavus, apteegiteenuse säilimine ja apteekrite töörahu," ütles EAÜ juhatuse liige, proviisor Timo Danilov.

Danilovi sõnul on apteekerkonnas tekkinud ootus, et proviisoromandi nõue säiliks. „Meie poolt esitatud kompromiss võimaldaks tänastel mitteproviisoritest omanikel oma tegevust jätkata, aga nad ei saaks uusi apteeke avada. Selline kompromiss piirab küll tänaseid omanikke, kuid samas toetab proviisorapteekide laienemist. Niimoodi tekib orgaaniline liikumine proviisorapteekide suurema osakaalu poole," selgitas Timo Danilov.

Turuosaliste valmisolekut koostööks toetab ka tõsiasi, et apteegiteenus on juba täna väga heal tasemel. „Seda seisukohta jagab Proviisorite Koda, kes on seda korduvalt ka avalikult kinnitanud. Selline lahendusettepanek hoiab ära apteekide massilise sulgemise järgmise aasta kevadel. Niimoodi ei vähene apteegiteenuse kättesaadavus, mis on kokkuvõttes kõigi osapoolte jaoks olulisim," lisas Danilov.

Turuosalised loodavad, et riik kiidab tekkinud idee heaks ja arvestab seda apteegireformi edasistes aruteludes.

Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) on mittetulundusühing, mis esindab ca 300 Eesti apteeki, sh BENU, Terve Pere Apteegi, Südameapteegi ja Euroapteegi apteeke.