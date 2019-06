Turvafirma G4S: 120 inimest saaks meilt kohe täiskohaga tööd

G4S kommunikatsioonijuht Reimo Raja tõi välja, et 120 inimest võiks kohe täiskohaga tööle tulla ning sellele lisaks oleks pakkuda veel hulka lühiajalisi tööampse.

Makstavat töötasu kommenteerides jäi Raja napisõnaliseks, märkides, et hea palk on kindlasti oluline, aga veel olulisem, et juht hooliks, tunnustaks ja arendaks enda töötajaid ning töötajatele endile on järjest tähtsam paindlikkus ning võimalus töötada osalise tööajaga,

Päris igaüks aga ikkagi ettevõttest tööd ja leiba ei saa – näiteks turvasüsteemide tehnikud ja vetelpäästjad vajavad eraldi ettevalmistust ning riiklikku tellimust nende erialade koolitamiseks ei ole.

