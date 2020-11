Tutvu uue iPhone 12 seeriaga: kiireim protsessor, 5G-ühenduvus ja uued fotograafiavõimalused

Uue iPhone 12 seeria esimesed mudelid on juba Eesti poelettidele jõudnud ning pakuvad uusi lahendusi: kiireimast protsessorist ja innovaatilisest kaamerasüsteemist kuni elegantse disaini, uute lisade ning 5G-ühenduseni välja.

Apple’i kutsetunnistusega müügiinsener Andrej Michailov tutvustab iPhone 12 uuendusi lähemalt.

Millega lipulaevad meid üllatavad?

Uued iPhone’i mudelid on muutunud veelgi võimsamaks – erakordselt kiire 5 nm tehnoloogiaga A14 Bionic protsessor suudab lahendada kiiremini ja tõhusamalt mis tahes ülesande.

„Uuel protsessoril on 50 protsenti kiirem jõudlus ja graafika. Kui teile meeldib videomänge mängida või soovite proovida selle uue seadme pildistamis- ja filmimisvõimalusi, märkate seda kindlasti. Pealegi ei taga uuenduslik kiip mitte ainult telefoni kiiremat töövõimekust, vaid ka väiksema energiatarbimise,” kommenteeris Michailov.

A14 Bionicul on 16-tuumaline Neural Engine protsessor, mis suurendab jõudlust 80 protsenti ja võimaldab teha 11 triljonit toimingut sekundis, laiendades seeläbi veelgi masinõppe (ML) ja tehisintellekti (AI) piire.

Vanade disainielementide tagasitulek ja uue tehnoloogiaga ekraan

Muutunud on ka lipulaevade disain. Uued iPhone’i mudelid tõid tagasi kauaoodatud kandilised nurgad. Kuigi uue seeria telefonid on kergemad, õhemad ja väiksemad kui eelmine iPhone 11 mudel, võimaldavad kitsamad raamid suuremat ekraanipinda.

iPhone 12

Nii iPhone 12-l kui ka iPhone 12 Prol on kõrge eraldusvõimega OLED-tehnoloogiaga Super Retina XDR-ekraan, mis asendas varasemates mudelites kasutatud LCD Liquid Retina ekraani. Uus ekraan pakub rikkalikumaid värve, paremat kontrastsust ja kasutab vähem energiat.

Kahe mudeli vahepeal on varem kasutatud klaas asendatud täiesti uue, eriti vastupidava ja põrutuskindla Ceramic Shieldi tehnoloogiaga. Uued mudelid on neli korda löögikindlamad kui eelmise põlvkonna iPhone’id ning paranenud on ka kaitse tolmu ja vee vastu, mida kinnitab maailmas tunnustatud IP68 standard.

iPhone 12 Pro

Suurim uudis – 5G-ühenduvus

Michailovi sõnul on arenenud 5G-sidetehnoloogia tugi kõigis uutes iPhone 12 mudelites nutitelefonide uuel ajastul suur ja oluline samm. Selle seeria lipulaevadel on kõige laiem 5G katvus maailmas.

5G-ühenduvus on suurte failide saatmisel ja allalaadimisel märkimisväärne. Samuti on see oluline, kui soovite FaceTime’i videovestlusrakenduse kaudu vaadata kõrge eraldusvõimega videoid probleemideta, mängida videomänge või suhelda HD-kvaliteediga. 5G-ühendust on vaja ka interaktiivsete rakenduste reaalajas kasutamisel või muude kiirete ülesannete täitmisel.

Samuti on olemas spetsiaalne Smart Data režiim, mis määrab automaatselt, millist ühendust peaksite kasutama. Seda vastavalt sellele, mida parajasti telefonis teed. See vähendab telefoni energiatarbimist.

Järgmise põlvkonna tarvikud

Uued MagSafe’i lisatarvikud, mis magneti abil kohe iPhone’i tagumise pinna külge jäävad, toovad nutitelefonide turule olulisi muudatusi.

Michailov toob eelkõige välja MagSafe’i juhtmevaba laadija, mis võimaldab telefoni akut kiiresti ja mugavalt laadida.

Tutvustatakse spetsiaalseid magnetkorpuseid ja nahast kaardihoidjaid, mis pole mitte ainult funktsionaalsed, vaid ka stiilsed. Iga kasutaja saab luua endale sobiva värvikombinatsiooni ja sobitada telefonide ning magnetkaardi ümbriste erinevaid värve.

Kõik magnetid, sealhulgas MagSafe’i tarvikud, on valmistatud täielikult taaskasutatud haruldastest muldmetallidest.

Aeg mobiilse fotograafia uueks ajastuks

Tasub märkida, et sel aastal on kaamerasüsteem oluliselt paranenud. iPhone 12 on varustatud kahe objektiiviga – lai- ja ülilainurkobjektiiviga – ning iPhone 12 Pro mudelitel on olemas ka kolmas – telefoto kaamera objektiiv. Viimane võimaldab suumida kuni 2,5 korda, mis on äärmiselt kasulik võimalus portreefotode puhul.

Sealjuures on pööratud erilist tähelepanu öisele pildistamisele: laia objektiiviga kaamera laseb sisse 27 protsenti rohkem valgust ning lisaks on iPhone 12 mudelitel spetsiaalne öörežiim, mis tuvastab automaatselt valguse puudumise ja lisab pildile rohkem heledust.

Teine funktsioon, Deep Fusion, tõstab isegi halva valguse korral esile fotol näidatud detailid ja tekstuurid. Veel võimaldab kaamerate Smart HDR 3 tehnoloogia pildistada ka ereda päikesevalguse käes ja tasakaalustab fotol olevaid elemente suurepäraselt, mis annab pildile erakordse selguse.

Kõigil uutel iPhone 12 nutitelefonimudelitel on esimest korda Dolby Visioni filmimistehnika, mis võimaldab filmida kvaliteetseid videoid võrdväärselt professionaalsete filmistuudiote omadega. Lisaks saavad Pro-seeria mudelid professionaalseks pilditöötluseks pildistada RAW-formaadis.

iPhone 12

iPhone 12 Pro sisaldab ka LiDAR-valgusskannerit, mis määrab valguse peegeldumise aja ja aitab teha nii veelgi realistlikumaid pilte kui ka parandada nende kvaliteeti.

Uued iPhone 12 mudelid on saadaval viies värvitoonis: must, valge, punane, sinine või roheline. iPhone 12 Pro lipulaevade valikus on grafiit, hõbe, kuld ja ookeanisinine.

iPhone 12 Pro