Tuuleettevõtja põhjendab Tootsi oksjonilt kõrvalejäämist: hind läks absurdseks

„Vaadates seda, kuhu hind läks... See ju läks täiesti absurdi! Seda oli teada, et ta läheb absurdi, ja sellepärast ei olnudki mõtet seal osaleda. Eesti Energia oleks maksnud ükskõik millist raha, et seda maad kätte saada, sest nende rahakott on ju piiramatu. Sellepärast me selliste afääridega kaasa ei läinud,” ütles Raisneri juhatuse liige.

Ühtlasi märkis ta, et Eesti Energia pakutud hind on ka kõigi teiste tuuleparkide arendajatele hea võrdlusaine, mille järgi oma parkidele hinda määrata. „See näitas ära, kui kallid on meie tuulepargid, mida riik on torpedeerinud,” märkis Raudvere, kes on põrganud Ida-Virumaal riigikaitsepiirangutele nii Päite-Vaivina kui ka Varja tuuleparki arendades.

Nii Sõnajalad kui Raudvere on olnud ka peamised, kes 2016. aasta lõpus kohtu kaudu vaidlustasid valitsuse otsuse võõrandada Tootsi kinnistu 4,1 miljoni euro eest Eesti Energiale. 2017. aastal vaidlustasid nad kohtus ka RMK enampakkumise tingimused, mis lõpuks kõigis kolmes kohtuastmes õiguspärasteks kuulutati.

Võttes arvesse summa, millega Eesti Energia lõpuks eile toimunud enampakkumisel Tootsi maa endale sai – 51,5 miljonit eurot – ja millega valitsus tahtis algselt 160-hektarilise kinnistu Pärnumaal riigifirmale võõrandada, maksis ettevõte selle eest lõpuks 12,5 korda enam. Nii 2016. aastal kui 2017. aastal väitis aga riigifirma, et 4,1 miljonit oli maatüki turuhind ja igati õiglane summa.