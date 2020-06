Tuulest ja päikesest elektrit ajav Eesti Energia tütarfirma teenis mullu võimsa kasumi

Enefit Greeni juhatuse liikme ja finantsjuhi Veiko Räime sõnul mõjutasid ettevõtte 2019. aasta majandustulemusi enim varasem Nelja Energia omandamine, head tuuleolud, tuuleparkide kõrge töökindlus ning kasvanud taastuvenergia kogutoodangu maht. Tänu sellele tõusid ettevõtte tulud koos taastuvenergia toetuse ja muude ärituludega aastaga kokku 94 protsenti 151,5 miljoni euroni.

Enefit Greeni puhaskasum küünib seejuures 36,8 miljoni euroni.

„Enefit Greeni ja Nelja Energia ühendamine oli edukas ning ületas seatud eesmärke. Ühtlasi iseloomustab 2019. aastat meie jaoks mitu olulist tehingut. Juunis allkirjastasime lepingu Poolas 20 päikesepargi omandamiseks, millega sisenesime Poola taastuvenergia turule. 2019. aasta lõpuks jõudsime 20 päikesepargist üle võtta 18. Viimase kahe päikesepargi osas on tehingu lõpule viimine hetkel töös. Lisaks müüsime oktoobris osalused Vinni ja Oisu biogaasi koostootmisjaamades AS-ile Infortar, et hoida fookust Enefit Greeni peamistel ärisuundadel, milleks on taastuvenergia tootmine tuulest, päikesest, biomassist ja segaolmejäätmetest,“ kommenteeris Räim.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul annavad ettevõtte head finantstulemused kindlust, et liigutakse seatud eesmärkide suunas. „Enefit Greeni ambitsioonid taastuvenergia tootmise kasvatamiseks Läänemere regioonis on suured ning oleme õigel kursil. Ühtlasi panustame sellega oma koduturgude kliimaeesmärkide saavutamisse,“ ütles Kärmas.

„Enefit Greeni suurimaid kasvuvõimalusi näeme tuuleparkide arendamises, mida täiendavalt toetab päikeseenergia lahenduste arendamine. Meil on erinevas faasis uute tuuleparkide arendusprojektid hetkel kokku neljal turul - Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes. Lisaks arendame päikeseenergeetika projekte korraga meie kõigil koduturgudel, suurimas mahus Poolas. Paralleelselt keskendume Enefit Greeni olemasolevate taastuvenergia tootmisvarade veelgi nutikamale ja efektiivsemale opereerimisele,“ sõnas Kärmas.

Enefit Green tootis 2019. aastal rekordilised 1,197 teravatt-tundi taastuvelektrit, mis moodustas üle viiendiku kogu Eesti Energia kontserni elektritoodangust. Toodetud taastuvelektrist enamik ehk 1023 gigavatt-tundi tuli tuulest, 164 gigavatt-tundi koostootmisjaamadest ning 9 gigavatt-tundi päikesest. Enefit Greeni 2019. aasta soojusenergia toodanguks kujunes 573 gigavatt-tundi.