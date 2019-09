Tuulikusõjas Sõnajalad räägivad avameelselt oma rahaasjadest: praegu on püksirihm väga pingul, aga nina siiski vee peal

Viimased kaks aastat on Eesti avalikkus jälginud 1980. aastate lõpus muusikutena tuntuks saanud tuuleärimeeste Oleg (59) ja Andres (58) Sõnajala vägikaikavedu Eesti riigiga. Lõppeva nädala teisipäeval korraldasid Sõnajalad Tallinnas Draamateatri vastas asuvas kontoris taas pressikonverentsi, kus olid kohal kõik suuremad Eesti meediaväljaanded.

Elava loomuga, kuid vastuoluliseks peetud ärimeeste sõnum oli lihtne: neil pole midagi varjata, nende eesmärk on lükata ümber kõik valearusaamad, mis on Aidu tuulepargi tegevuse ja ehituse ümber tekkinud, ning nende ainus soov on tegeleda tuulikuinnovatsiooniga, mis on mõne ametniku pahatahtlikkuse tõttu juba mitu aastat takerdunud.

„Need viimased päevad on meile olnud puhkus. See suvi on olnud puhkus,” tunnistab Andres Sõnajalg naerulsui Eesti Päevalehe ajakirjanikule paar tundi hiljem, kui vennad on vahetanud range moega ülikonnad kergema suveriietuse vastu. Ka pressikonverentsi asjalik toon on asendunud oluliselt vabama olekuga.