Tüütu ja kallis järelmaks – kas lõpuks ometi minevik?

Eestis on palju inimesi, kes sooviks maksta isegi 30-eurose ostukorvi või teenuse eest mitmes osas. Kui varem oli tarbijatel kombeks võtta 150- kuni 1000-eurosed tooted kalli järelmaksu peale, siis nüüd eelistatakse sellise hinnaklassi toodete ja teenuste eest makstes kasutada 0-eurose intressiga „maksa hiljem“ võimalust. Küsisime uue makseviisi ja tarbijakäitumise trendide kohta BuyPlani tegevjuhilt Richard Reimilt ja kaasasutajalt Mattias Mölderilt mõned küsimused.

Kuidas on koroona mõjutanud jaekaubandust ja teenusettevõtteid?

Richard: Pandeemia tõttu on ärikeskkond kaupmeeste ja muidugi ka teenusettevõtete jaoks olnud enneolematult ebastabiilne. Koroonaviirus on mõjutanud kaubandust enam kui 2008.–2009. aasta finantskriis ja ka taastumine võtab eeldatavasti vähemalt kaks korda kauem.

Isegi parimatel aegadel on veebipoodide üks peamisi probleeme hüljatud ostukorvid.

Meiega liitunud kaupmehed on öelnud, et BuyPlan on juba pakkunud mõningast leevendust – nii tarbijatele kui ka müüjatele. Ostukorvid on suurenenud sõltuvalt kaupmehest 7–30 protsenti ja hüljatud ostukorve on u 25 protsenti vähem.

Mis ja kes see BuyPlan siis on?

Richard: BuyPlan võimaldab maksta 1–3 võrdses osas ilma järelmaksulepingut tegemata ja ilma intressi ning teenustasudeta. Võrreldes teiste sarnaste teenusepakkujatega ei pea BuyPlani klient täitma pikki andmevälju ega avaldama oma isiklikke finantsandmeid. Tuvastamisest kuni ostu sooritamiseni kulub aega keskmiselt kuni 50 sekundit.

Mattias: BuyPlani idee iseenesest ei ole uus. Sarnase ärimudeliga ettevõtteid on mujal maailmas mitmeid, Klarna neist üks tuntumaid. Eestiski on nii mõnigi ja neil läheb hästi.

Meie põhitiimis on hetkel 6–7 inimest, aga laiendatult on meeskond suurem. Kui rääkida ettevõttest, siis BuyPlan on tarkvaraarendusettevõtte SRINI OÜ spin-off. SRINI projektides töötab praegu umbes 60 inimest, kes tegelevad keeruliste infosüsteemide ja ärikriitiliste rakenduste loomisega.

SRINI üks tiimidest on tegelenud BuyPlani ehitamisega ligi poolteist aastat. Meie inkubatsiooniprotsess on läbitud. Toode on valmis ja toimib.

Kuna SRINI on kasumlik, oleme saanud investeerida oma raha ja kasutada oma kapitali. Juba on tuntud selle vastu ka huvi ja lähitulevikus plaanime ka laenukapitali kaasata.

Kuidas sai BuyPlan alguse?

Mattias: Nii minul kui ka teisel kaasasutajal on üle 15 aasta pikkune kogemus tarkvaraarenduse valdkonnas. Mitme suure projektiga seoses olime detailideni sees makselahenduste ja laenude maailmas. Oleme loonud ärikriitilisi infosüsteeme mitmetele pankadele ja laenuettevõtetele üle Euroopa. Samuti oleme ühes teises fintech-iduettevõttes investorid.

Et lisaks valdkonna ärilisele tundmisele olid meil olemas ka väga tugevad arendajad ja analüütikud, oli turul tühiku täitmine ainult loogiline samm. Loomulikult on olnud takistusi ja ajutisi takerdumisi, kuid sageli on need olnud isegi vajalikud, sest tänu neile on toode saanud tegelikult parem.

Kuidas on uus makselahendus käima läinud?

Richard: Meiega liitub iga nädal mitu uut poodi ja teenusepakkujat. Praegu on BuyPlaniga tehtavate tehingute maht ja käive iga kuuga mitmekordistunud.

Kaupmehele oleme maksete halduse teinud lihtsaks ja efektiivseks. Oleme välja töötanud liidestused populaarsemate tarkvaradega, mis tähendab, et BuyPlan on sujuvalt integreeritav olemasolevatesse süsteemidesse. Tiimis on olemas ka inimene, kes aitab veebipoodidele integreerimisel. Kauplustes kohapeal on vajalik vaid arvuti ja interneti olemasolu.

Kaupmeestel, kes on ka ise aktiivsed, tootesse süvenenud, müüjaid koolitanud ja turundusse panustanud, on ostutehingute arv ning ostukorvide suurused hüppeliselt kasvanud.

Kas uued finantstehnoloogiad muudavad maailma?



Mattias: Traditsiooniline pangandus ei kao kuskile. Pangad tahavad aga eelkõige tegeleda suurte mahtude ja tehingutega. Kogu eraisiku tarbimislaenuäri liigub ostukohtadesse.

Tarbijate soovid ja harjumused on muutunud ning teenused liiguvad nendega kaasa. Soome, Rootsi ja Norra eeskujul sooviks iga kolmas ostleja ka Eestis hiljem maksta. Aga intresside- ja lisatasuvabalt. Noorematel inimestel ei olegi enam krediitkaarte. Umbes 85 protsenti BuyPlani kasutajatest maksab deebetkaardi ja mitte krediitkaardiga.

Kas üleskutse „osta kohe ja maksa hiljem“ ei tundu pisut vastutustundetuna?



Richard: Eks erandeid muidugi on, aga üldiselt on suur osa nii maksa-hiljem- kui ka järelmaksuklientidest igati vastutustundlikud laenajad ning võtavad endale vaid nii palju kohustusi, kui nad suudavad tasuda. Praegu ei ole meil vähimatki põhjust eeldada, et tekiks suurem hulk kuritarvitamis- või isiklike finantsprobleemide juhtumeid.

Noored ostjad on üha ettevaatlikumad krediidi, intresside ja lepingutasude suhtes. On olemas juba ka esimesed näited sellest, kuidas pered kasutavad BuyPlani pere eelarve eelarvestamise ja kontrolli all hoidmise vahendina. See on märk sellest, et uus põlvkond usaldab seda teenust.

Krediitkaardid on juba paljude jaoks minevik. Milline pankade lahendus kaob järgmisena?



Mattias: Eks aeg näitab. Suurema lisandväärtusega teenused võidavad. Veebipoes maksevärava loomine maksab kaupmehe jaoks päris korraliku kuutasu ja kõik maksekeskuse teenuseid pakkuvad lahendused küsivad tehingutasu. Kuigi BuyPlaniga kaasneb kaupmehe jaoks samuti marginaalne tehingutasu, kaalub lisaväärtus selle paljude tarbijate jaoks üles.

Kuidas BuyPlaniga maksta saab?



Richard: E-poes valib ostja tooted ja ostukorvi liikudes valib makseviisiks BuyPlan. Seejärel tuvastab end Mobiil-ID või Smart-ID kaudu, valib makseperioodi (kuni kolm osamakset 90 päeva jooksul), allkirjastab ning ost ongi sooritatud.

Kaupluses küsib klienditeenindaja vaid telefoninumbri ja sisestab oma süsteemi ostukorvi summa, klient saab viie sekundi jooksul sõnumi, tuvastab end samuti Mobiil-ID või Smart-ID kaudu, valib makseperioodi, allkirjastab ning ost ongi sooritatud.

Ja kus on konks?

Mattias: Ei mingit konksu, mingeid üllatusi. Lihtsalt paindlikkus tarbida vajalikke tooteid või teenuseid siis, kui nende järele on vajadus ja maksta nende eest pikema aja jooksul.

Kuidas teate, et turul on sellist lahendust vaja?



Richard: Ma sõnastaks selle ümber nii, et kuidas me teame, et teeme õiget asja? Väga lihtne näide. Sain just üleeile kirja ühelt kliendilt, kes oli väga tänulik. Ta ütles, et esimest korda pikkade aastate jooksul ei pidanud ta ootama palgapäeva, et maksta kuluka autoremondi eest.

Kes on praeguseks BuyPlaniga liitunud?



Richard: Meie kaupmeeste ja teenusepakkujate seas on juba nii suuri ja kõigile tuntud jaemüüjaid kui ka näiteks eksklusiivseid iluteenuseid pakkuvaid butiike. On hambakliinikuid, autoteenindusi, veebipoode. Mõned näited: Garmin Eesti, Boost Yourself, Folk Auto, Flameko jpt.

Kohe, kui reklaamid ja maksevõimaluse pakkumine veebis või tavapoes on üles läinud, on hakanud ka tehingud toimuma. Alati toetame uusi liitujaid ka omapoolse turundusabiga.

Miks peaks kaupmees uut makseviisi oma klientidele pakkuma?



Mattias: Pisut statistikat. „Maksa hiljem“ on paljudes riikides, aga eriti Austraalias, Soomes, Rootsis ja Norras aastate jooksul toiminud teenus, mis on kasvatanud ettevõtjate müüki kuni 30 protsenti ja ostukorvi suurust kuni 68 protsenti.

Liitumistasu ei ole ja vahendustasu on marginaalne. Meie võtame klientide maksevõimekuse riski enda kanda. Pood või teenusettevõte saab oma raha kätte hiljemalt tehingu päeva õhtuks.

Richard: Meie toote puhul on tavapoodides suurenenud esmalt ostukorvide väärtus. Kui varem ostis klient 199 eurot maksva toote või teenuse ja maksis selle eest järelmaksuga, siis nüüd ostab klient 299 eurot maksva toote või teenuse ning maksab selle eest kolmes võrdses osas (3 x 99,67 eurot), aga kaupmees saab ikka oma raha kohe kätte.

Veebipoodnikele on suurim väärtus kindlasti väiksem hüljatud ostukorvide protsent. Võrreldes makseväravatega madalam halduskulu. Ilmselt saame peagi näiteid tuua ka suurenenud kliendilojaalsusest.

