Uber jäi Londonis jälle tegevusloast ilma. Vennad Villigud ei jäta juhust kasutamata, et sellega Bolti reklaamida

Londoni transpordiameti otsust toetas ka Londoni linnapea Sadiq Khan, tviitides omapoolt, et kuidas on kindlaks tehtud, et vähemalt 14 000 sõidukorral on Uberi platvormil kasutatud petuskeemi, kus petturid kasutavad litsentseeritud juhtide kontosid. Khan rõhutas, et transpordiameti otsus võib olla Uberi kasutajate hulgas ebapopulaarne, aga kõige tähtsam on teenuse kasutajate ohutus.

My statement on TfL's Uber decision. pic.twitter.com/h8tiQeFQBH — Sadiq Khan (@SadiqKhan) November 25, 2019

Olukorda ei jäta ära kasutamata ka Bolti asutajad vennad Markus ja Martin Villig, kellel oli samuti tükk tegemist, et Londonis tegevusluba saada, kuid kes nüüd Twitteris soovitavad Uberi asemel just Bolti kasutada.

Markus Villig kirjutab, et "on suurepärane aeg vahetada sõiduteenuse pakkuja ausama vastu". Vend Martin soovitab Uberi kasutajatele samuti paremaid alternatiive otsida.