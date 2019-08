Uber proovib hindu tõstes taksojuhte enda poole meelitada

Kuigi taksoplatvormid enda kasutajanumbreid ei avalda, võib öelda, et Uber peab Eestis tegema pingutusi, et Boltile (endisele Taxifyle) konkurentsi pakkuda. Tehes sõiduhindu eelkõige juhtidele atraktiivsemaks, püüab Uber ikkagi pildil püsida. "Alates 09.08.2019 tõstame kogu Tallinnas sõidu hindu tipptundidel, et ergutada meie partner-juhte Uberi rakendust kasutama just sellel ajal," seisab Uberi saadetud uudiskirjas.

Bolti pressiesindaja Karin Kase sõnul aga Boltil (endisel Taxifyl) maksimaalset hinda ei olegi ja hinnakordajaga võib see kerida just nii kõrgeks kui suur on pakkumise ja nõudluse vahe. "Hinnakirja on kõigil kasutajatel alati võimalik rakendusest ise vaadata. Bolti sõidu hind koosneb alati kolmest komponendist: sõidualustustasu, hind iga läbitud kilomeetri kohta ja hind iga sõidu minuti kohta. Erinevates linnades on need komponendid erinevad. Näiteks Tallinnas maksab sõidu alustamine 1.19, iga läbitud kilomeeter 39 senti ja iga sõidetud minut 14 senti.

Kui nõudlus on suurem kui pakkumine, rakendub hinnakordaja, mille eesmärk on motiveerida rohkemaid juhte teenust pakkuma, et inimesed saaksid endale vajalikud sõidud igal ajal tehtud," selgitas Kase.

Uberi on siiski enda uued maksimumhinnad avaldanud.

Tipptunni hinnad UberX-ile (+ tavahinnad Uber vs Bolt):

Baastasu = 2.00 eurot (tavahind 1,70 vs Bolt 1,19 eurot)

Minuti hind = 0.17 eurot (tavahind 0,14 vs Bolt 0,14 eurot)

KM kohta = 0.46 eurot (tavahind 0,39 vs Bolt 0,39 eurot)

Minimaalne hind = 4.20 eurot (tavahind 3,50 vs Bolt 2.50 eurot)