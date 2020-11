Uberi juhi sõnul on toidu koju tellimises leidnud aset põhjapanev muutus

Uberi toidukulleri ettevõte Uber Eats müügitulu oli selle aasta kolmandas kvartalis ehk juuli, augusti ja septembri peale 1,4 miljardit, kirjutab BBC. Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga on ettevõtte käive kasvanud 124%.

Toidukulleri äri kiire kasv on aidanud ettevõttel lappida järsku nõudluse vähenemist oma põhitegevusvaldkondades. Nimelt tuli ettevõttel selle aasta kolmandas kvartalis võtta vastu 1,1 miljardi dollari suurune kahjum. Mullu jäi see samal perioodil üsna sarnasesse suurusjärku.

Uberi juhi Dara Khosrowshahi sõnul on nõudlus toidu koju tellimise järele püsinud kõrgena ka suvekuudel, kui paljud riigid loobusid kevadel kehtestatud rangetest piirangutest, mille eesmärk oli koroonaviiruse levikut tõkestada. Selle trendi jätkumine tõotab ettevõtte toidukulleri ärile ainult head.

„Meiega on liitunud rohkem sööjaid, nad veedavad rohkem aega meiega ja söövad varasemast enam,” ütles Uberi tegevjuht investoritele kolmanda kvartali majandustulemusi tutvustades. „Ei ole mingit kahtlust, et oleme tunnistajaks täiesti põhimõttelisele muutusele inimkäitumises,” lisas ta.

Khosrowshahi on veendunud, et nii nagu inimesed, kes kasutavad Amazoni, ei loobu enam selle kasutamisest, ei loobu ka Uber Eats’iga liitunud kasutajad sellest keskkonnast. Samal ajal aga, kui Uberi toidukulleri äri buumib, liigub selle sõidujagamise äri täiesti vastupidisel kursil. Uberi sõnul on selle suuna müügitulu langenud mullusega võrreldes poole võrra.

Kuigi pärast kevadet hakkas nõudlus Uberi sõidujagamisteenuse järele kasvama, ei ole teenuse kasutus taastunud USA-s ja Kanadas, mis on ettevõtte olulisemad turud. Uberi sõnul võib ettevõtte sõidujagamise suunale anda täiendava löögi ka viimaste nädalate nakatumise numbrite kiire kasv ja rangete piirangute seadmine Euroopas.