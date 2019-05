Uberi juhid kutsuvad USAs ja Suurbritannias IPO rikkuste valguses streigile

Juhid ja regulaatorid on üle maailma kritiseerinud Uberi ärimeetodeid alates selle ettevõtte käivitamisest.

Ettevõtte juhatuse esimees Dara Khosrowshahi palgati selleks, et tuua ettevõte välja skandaalideseeriast, teha aktsiate avalik pakkumine ja kohelda juhte paremini. Näiteks maksab Uber enam kui miljonile juhile umbes 300 miljoni dollarilise ühekordse preemia. Samuti lubatakse nüüd juhtidel saada jootraha.

Ettevõtte on kahjumite kulude kärpimise tõttu surve all.

Üleilmselt on Uberil kolm miljonit autojuhti.

„Öelge ei ahnusele,“ teatas United Private Hire Drivers ametiühingu-laadne organisatsioon Suurbritannias Twitteris, kutsudes Londonis ja veel kolmes linnas moodustama digitaalset piketti.

Samuti on USAs New Yorgis, Los Angeleses, San Franciscos, Chicagos ja veel mitmes linnas oodata proteste.

“Nii Uber kui Lyft on teatanud, et invstoritele on suurim oht rahulolematute juhtide näol,“ ütles Los Angeleses protesti organiseeriv Brian Dobler. “Nad teavad, et maksavad liiga vähe selleks, et juhid oleks rahul.”

Nii Uber kui Lyft on vähendanud sõidutasusid, mistõttu mõned juhid on prognoosinud, et nende muudatuste tõttu on nad kaotanud 10-20 protsenti tuludest. Lyft teatas, et nende juhtide keskmine tunnitasu on 20 dollarit.

Uber märkis, et nende hiljutine uuringust, kus küsitleti nii praeguseid kui endisi Uberi juhte, selgus, et keskmiselt on juhtide brutosissetulek 21 dollarit.

Kuid juhid pole nende ettevõtete palgalehel, vaid on sõltumatud lepingupartnerid. See tähendab, et nad ei saa mingisugust haigepäevade ega puhkuse tasu, nad peavad tasuma omast taskust kulud nagu autohoolduse ja kütuse.