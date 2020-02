Ühe idufirma lugu: kuidas peaaegu maailma suurimaks ükssarvikuks tõusnud ettevõte kaotas kõik oma miljardid

Pärast 14. augustit, kui WeWork avalikustas oma börsiprospekti, ilmnes, kui palju ebamõtekaid kulutusi WeWorkis tehti ning boonuseid oli Neumanni enda ja tema perega seonduvalt sinna sisse kirjutatud. Investorid andsid üsna selgelt mõista, et see ettevõte ei ole väärt 47 miljardit dollarit. Septembriks hindasid ettevõtte finantsnõustajad, et investorid on vaid siis investeerima, kui ettevõtte väärtus hinnatakse 15-18 miljardi dollari peale.

Septembri keskpaigas avaldas Wall Street Journal detailse loo Neumanni marihuaana tarbimisest. Kuigi investorid olid teadlikud WeWorki peokultuurist, oli see viimaseks piisaks karikas. Neumanni pankurid ütlesid talle, et ta võib IPO mõtte maha matta. See ei olnud löök mitte ainult tema uhkusele vaid ka ettevõttele, kellel oli selleks hetkeks vaid 2 miljardit dollarit arvel. Sellega oleks pidanud ettevõte vastu vähem kui kaks kuud.

Mitu Neumanni asetäitjat said tegevjuhi õigused ja asusid personali kärpima. Ka selgus, et finantsgarantiid, mis ettevõte arvas, et tal on, ei ole nii tugevalt paigas, kui eeldati. Lõpuks tuli SoftBank ettevõttele appi, kuid Son nõudis, et Neumann loobuks nii tegevjuhi kohast kui hääleõigusest juhatuses.

Kakskümmend aastat pärast seda, kui Son kaotas 70 miljardit dollarit dotcomi maania tõttu, pidi ta nüüd maha kandma 4,6 miljardi dollari suuruse investeeringu, mis ta oli WeWorki alla pannud. Küll aga on tänaseks tema käes WeWorki omanikuõigused ja ta on pannud endale lojaalsed juhid ettevõtte etteotsa.

Ilma kaasasutaja Adam Neumannita on WeWork ka hoopis teistsugune ettevõte. „Adam oli nagu päike, kelle ümber me kõik tiirlesime. Me olime maailmakuningad,” meenutas üks idufirma töötaja. WeWork, kes on nüüd seadnud uued, märksa tagasihoidlikumad eesmärgid, jätkab laienemist. Järgmise kolme aasta jooksul loodab ettevõte kasvatada oma klientide arvu poole võrra.

"Vahendeid valimata" strateegia enam ei tööta

Kuigi maailmas on jätkuvalt umbes 450 ükssarvikut, on pärast WeWorkiga toimunut investorid kahtlemata oluliselt ettevaatlikumad. Nagu märkis teisegi SoftBanki toetatud idufirma, Uberi tegevjuht Dara Khosrowshahi märkis selle aasta veebruaris: „Iga hinnaga kasvamise ajastu on möödas.”