Ühele töökohale üle tuhande kandidaadi: millised on Eesti tööotsijate seas populaarseimad ametid?

CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt tõi välja, et portaalis on tööpakkumiste arv viimastel kuudel tervisekriisi algusega võrreldes kahekordistunud. „Praegusel ajal on tööotsijatel kõige suurem huvi kauba komplekteerijate, kontoriassistentide ja klienditeenindajate tööpakkumiste vastu. Suurimate kandideerijate arvuga konkursid ületavad neil ametikohtadel lausa tuhande töölesoovija piiri," märkis ta.

CV-Online'is on alates kevadest populaarsematel konkurssidel kandideerinud 200-400 inimest.