Ühes riigis on hakanud maksevahendina kummalisel põhjusel levima eurod

Et juba nelja kuu jooksul on üha populaarsust kogunud eurod, pole juhuslik. Lihtsalt USA sanktsioonide alla ägavas riigis poel ligipääsu USA dollarites sularahale, küll aga saab eurot kätte. Kuigi riigis on ringluses eurodest rohkem dollareid, nimetavad kaupmehed kauba hinnaks sama numbri – ükskõik kas USA dollarites või eurodes. Samas on euro rahvusvahelisel valuutaturul väärtuslikum dollarist.

Et USA on piiranud Venezuela naftaeksporti, palub Venezuela riiklik naftakompanii PDVSA maksta kundedel musta kulla eest eurodes. Et naftaostjad ei soovi pangaülekannete vormis vahele USA-le, siis on PDVSA saanud vähemalt kaks lennukitäit euro sularaha vahendajate kaudu nafta eest. PDVSA ise maksab arveid ja palka euro sularahas. Ja nii need eurod ringlusesse jõuavadki, kirjutas Reuters.