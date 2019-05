Ühes USA suurlinnas ei ole võimalik isegi 100 000-dollarilise aastatuluga arveid ära maksta

California osariigi linnad juhivad seda edetabelit, kus võib 100 000 dollari suuruse aasta brutosissetuleku korral olla raske ära elada, kirjutab MarketWatch. GoBankingRates koostas analüüsi, mis uuris, kui suur aastasissetulek tagab normaalse hakkama saamise 50 USA suurimas linnas.

Arvestati kuludega nii eluaseme, kommunaalide, toidu, sõiduki kütusele kui tervishoiule. Ühes uuringus linnas ei ole võimalik aga 100 000 dollari suuruse aastatulu korral kõiki neid baaskulusid katta ja see oli San Francisco.

„Kõige suurem kulu on tavaliselt eluase ja see on San Franciscos üüratu!” rääkis analüüsi eest vastutanud Andrew DePietro. Ta märkis, et see linn on ainus, kus 100 000 dollariga aastas ära ei ela. Ainus viis selle summaga San Franciscos hakkama saada, on kellegagi koos eluaset üürida – seda teevad seal linnas paljud – või otsida tõesti väga odav eluase.

Viis linna USAs, kus 100 000 dollariga ei pruugi katta ära kõiki kulusid:

1. San Francisco: -2734 dollarit aastas jääb puudu

2. San Jose: 1,800 dollarit aastas jääb üle

3. Oakland: 8,448 dollarit aastas jääb üle

4. Los Angeles: 9,689 dollarit aastas jääb üle

5. San Diego: 13,077 dollarit aastas jääb üle

Kõik viis linna asuvad California osariigis. DePietro sõnul on ei ole San Francisco ainus, kus eluase ajab elukalliduse lakke, täpselt samamoodi on see ka mujal Californias. Samas aga ei jõudnud USA kümne kõige kallima linna hulka näiteks New York, kus transpordikulud on väga madalad. Ka on keskmine eluasemekulu võrdlemisi madal tänu sellistele linnaosadele nagu Bronx.