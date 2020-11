Ühisrahastajate miljonid ohus: Baltic Forest andis sisse pankrotiavalduse

Baltic Foresti juhatuse liige Jaak Napritson usub, et Crowdestate'i investorid on oma investeeringuga siiski heas positsioonis ning neil on "kaunis hea" võimalus oma raha tagasi saada. Investor Kristi Saare Napritsoni optimismi aga ei jaganud ja leidis, et investoritel tuleb see raha korstnasse kirjutada.

“Tõenäosus, et midagi tagasi tuleb, on suurem kui 0%, aga see, et see midagi märkimisväärset on, selles ma kahtlen,” hindas ta ja lisas, et nähtavasti pole ettevõttel nii palju vara, et kõik võlausaldajad oma osa kätte saaksid.

