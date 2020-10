Ühisrahastus sai päitsed pähe. Investorite elu peaks muutuma oluliselt kindlamaks

"Finantsinspektsioon, mis on turule lähemal ja näeb probleeme paremini, tegi juba 2016. aastal ettepaneku, et riik võiks platvorme reguleerida. Aga samal ajal oli teada, et Euroopa Liidus on päevakorras sama regulatsioon. Tol ajal sai otsustatud, et meil ei ole mõistlik enne sekkuda, kui ei ole selge, kas tuleb ühine EL-i regulatsioon või mitte. Toona oli teadmine, et see tuleb üsna kohe, aga ettepanek avaldati alles 2018. aastal."