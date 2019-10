Crowdestate’i juht Loit Linnupõld peab kinnisvaraärimeest Kristjan Silda pätiks. Crowdestate on Sillaga kokku teinud kolm projekti, millest on õnnelikult lõppenud ainult üks.

Pikemalt saab lugeda Äripäevast.

Kristjan Sillast on meedias juttu olnud varemgi. Näiteks suvel käis meediast läbi, et Tallinna vanalinnas asuva Pikk 43 maja elanikud on tema hädas, kuna ta olla korteriühistule tuhandeid eurosid võlgu jäänud.

Sillal isiklikult käsi käis täbarasti majanduskriisi aegu. 2009. aastal kuulutati välja tema kui eraisiku pankrot, kirjutas Ärileht. Kehvas seisus olid ka mitmed temaga seotud firmad.