Ühisrahastuskeskkonnas noolib investoritelt suurt summat Valgamaal asuv hooldekodu

Plaan on lisaks olemasolevale 75-kohalisele hooldekodule ehitada naaberkinnistul asuvasse endisesse kutseõppekeskusesse 160-kohaline hooldekodu. Hoone on soetatud ja seda on hakatud ka korda tegema. 800 000 eurot on aga puudu ning esimeses etapis kaasatakse sellest maksimaalselt 250 000 eurot. Juba on 532 investorit 208 500 eurot kokku ajanud. Natuke on veel minna.

Kuidas pansionaadil seni läinud on?

Helme Pansionaat AS ei ole viimastel aastatel olnud just kasumlik asutus. 2018. aastal teeniti 675 711-eurose käibe juures 1698 eurot kasumit. Omakapital on suudetud miinusest siiski väikesesse plussi tuua. Pansionaadi omanikuks on Sven Allas. Laienduse jaoks kasutatakse aga juriidilist keha JIB Consult, mille eesotsas on tema abikaasa Kerli Allas.

Kokku soovivad pansionaadi pidajad investeerida 1,16 miljonit eurot. Omafinantseering oleks seejuures 210 000 eurot, PRIA toetus 150 000 ning 800 000 eurot soovitakse koguda mitme etapi kaupa ühisrahastajatelt. Investeeringu oodatav tulusus on 12% ning tegemist on tagatud laenuga.

Etapi kaupa ehitus. Mängus ka isiklik käendus

JIB Consult OÜ ehk sponsor (Crowdestate kutsub raha kaasajaid sponsoriteks - T.S.) omab Helme alevikus Kooli tn 1 kinnistut, kuhu rajatakse kuni 160-kohaline hooldekodu. Crowdestate investorid annavad Kooli tn 1 hüpoteegi tagatisel JIB Concult OÜ-le laenu, mille arvelt finantseeritakse Kooli tn 1 hoone ümberehitust. Esmalt ehitatakse välja 60 kohta ja võetakse need kasutusse 2020.a. IV kvartalis. Seejärel ehitatakse välja 40 voodikohta. Finantseerimiskampaaniate toel ehitatakse välja 100 voodikohta. 60 voodikohta jääb reservi ja see ehitatakse välja nõudluse tekkides.

Lisaks 1. järjekoha hüpoteegile tagavad investorite laene Helme Pansionaat AS käendus summas 450 000 eurot ja Sponsori võtmeisiku Sven Allas'e isiklik käendus summas 100 000 eurot. Helme Pansionaat AS opereerib alates 2014. aastast Kooli tn 10 kinnistul asuvat 75-kohalist hooldekodu. Ettevõtte 2019. aasta käive oli 705 000 eurot ja 2020. aasta esimeses kvartalis 204 000 eurot. Helme Pansionaat üürib olemasolevat 75-kohalist hoonet Helme Hoolekandekeskus OÜ-lt, kes on omanikega seotud äriühing ja kes teenindab üürirahavoost pangalaenu.