Ühisrahastusplatvormi juht kokkupuutest pankrotimeistriga: menetluskulusid pole siiani tasutud

Kui vaadata kahe Nooda poolt pankrotti lastud ettevõtte poolt maha jäetud segadust, siis vaatab vastu kirju pilt. Investly ei ole nimelt sugugi ainus, kes pankrotivarast oma osa tahab. Best Buildingu pesast soovib suurt noosi saada ka Svea Finance, kes on suurim võsausaldaja üle 64 000-eurose nõudega. Investlyga samasse kanti jääb ühe anonüümse ehitusmasinate ja -seadmete rendi ja kasutusrendiga tegeleva ettevõtte nõue. Kokku on siin huvilisi 12. Maksuvõlga jäi järgi 14 322 eurot ehkki veel 2019. aasta lõpus oli see kordades suurem summa.

Ka teise firma ehk Fineteam OÜ suurim võlausaldaja on Svea Finance enam kui 64 000-eurose nõudega. Suurt summat soovivad pankrotipesast ka Citadele Leasing & Factoring OÜ, kelle nõue jääb 12 800 ja 64 000 euro vahele. Samas vahemikus on võlg ka Intrum Estonia AS-il. Viimane pakub inkasso- ja krediidiinfoteenust. Suur nõue on ka Credit Invest OÜ-l. Maksuvõlg on sel firmal pea olematu.