Ühisrahastusplatvormilt pettasaanud koguvad kohtusse minekuks raha... ühisrahastusega!

Nüüd plaanivad investorid minna ühishagiga Envestio vastu kohtusse. Sellega kaasnevate kulude katteks koguti annetusi aga ei kuskil mujal kui ühisrahastusplatvormil. 1600 inimest on praeguseks Gofundme keskkonnas andnud kokku enam kui 60 000 eurot. Kampaania algatanud abielupaar kirjutas, et neil oli Envestios kahe peale kokku "kinni" 43 000 eurot.

Ärileht kirjutas, kuidas rahast ilma jäänud inimesi leiab eri riikidest üle maailma. Anonüümne Eesti blogija ja investor Rahakratt kaotas Envestios umbes 4500 eurot. Eri välismaa investeerimisblogijate portfellist haihtunud summad ulatusid mõnesajast eurost 30 000-ni.

Soome investor ja blogija Mika Koivisto Envestio kontol oli üle 10 000 euro. Tema sõnul alustas ta platvormil investeerimist 2018. aastal ja uuris ka enne seda ettevõtte ning projektide tausta, kuid möönis, et muutus hiljem mugavaks ega kontrollinud enam piisavalt.

Koivisto oli ainus Ärilehega vestelnud investor, kes nõustus täisnime all kommentaare andma. Ent investorid on loonud veebis dokumendi, kuhu võivad kõik, kes Envestiost raha tagasi ei saanud, oma nime kirja panna ja lisada investeeritud summa. Nimekirja leidmine on võrdlemisi lihtne. Umbes tuhat investorit on praeguseks summad märkinud ja nõuded ulatuvad kokku 4,9 miljoni euroni.

Kõige suurem investeeritud summa, mille nimekirjast leida võib, on üle 200 000 euro. Üle kümne nõude jäävad 30 000 ja 80 000 euro vahele, kuid valdav osa on alla 10 000.