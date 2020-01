Ühtne löögirusikas: pensionireformi hääletuse puhul toimis koalitsioonis kõik kui kellavärk

Pensionireformi toetas 56 saadikut, vastu 45. Kui numbrite taha vaadata, siis nähtub, et Isamaa, Keskerakonna ja EKRE fraktsioon hääletasid kõik ühiselt eelnõu poolt. Varasemalt on näiteks Viktoria Ladõnskaja-Kubits mitmel juhul olnud eriarvamusel, ent mitte täna.

Üks peamisi põhjuseid on ilmselt ka koalitsioonijuhtide nüke siduda eelnõu valitsuse usaldamisega. Ehk - hääletanuks vastu, näidanuks, et valitsusliitu ei toeta. Pensionireform pole midagi säärast, mille pärast tahetaks võimuliidu jalgealust õõnestada.

Delfile teadaolevalt üritasid opositsioonisaadikud agaralt lobitööd teha, et kas või mõnigi koalitsioonisaadik oma poolele saada, aga tulutult. Juba pärastlõunal oli neilegi selge, et hääletuses üllatusi ei tule.

Küll aga kasutati võimalust, et riigikogu kõnepuldis varmalt sõna võtta, et oma seisukohti kaitsta. Nii jõutigi hääletamiseni alles pärast kella 23.

Valitsuse jaoks on see selgelt töövõit, sest nüüd saadakse lüüa ka trummi, et ollakse oma otsustes üksmeelsed. Viimatine suurem murekoht oli näiteks detsembris apteegireformi puhul. Apteegireformi peatamise eelnõu tagasi lükkamise otsuse pani hääletusele Riina Sikkut opositsioonist. Selle poolt hääletasid mõneti üllatuslikult ka seitse keskerakondlast. Samal päeval umbusaldati riigikogus ka Mart Helmet (Soome uue peaministri aadressil tehtud solvangute pärast), siis jättis Isamaa üldse hääletamata, kuna nad ei nõustunud Helme kommentaaridega.

Mis aga puutub pensionireformi, siis praegune otsus on jõustumise teel alles algus. Nimelt pole sugugi kindel, et riigipea Kersti Kaljulaid selle heaks kiidab ning oodata on ilmselt eri osapoolte algatusel ka kohtuvaidlusi.