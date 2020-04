Ujulad ja spaad avatakse kõigile viimaste seas

Kiik ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kriisist väljumise strateegias on pingereas varasemaks paigutatud need tegevused, mida ühiskond rohkem vajab, vahendas ERR-i uudisteportaal.

"Võib-olla meelelahutuse poolel erinevad sellised tegevused, mis ei eelda vältimatut vajadust, on pigem pingerea tagapool selleks, et erinevate leevendustega me ei tekitaks olukorda, kus nakatunute trend hakkab taas tõusma ja meil tuleb võib-olla loobuda mõnest senisest tegevusest ja sellisest teenusest, mida me iga päev vajame," rääkis minister.

COVID-19 teadusnõukoja juhi professor Irja Lutsari sõnul pole koroonaviirus veega leviv haigus ning klooritatud basseinivett see viirus ei kannata.

"Need viirused, mis veega või basseinides leivivad, on teised viirused. Koroonaviirus ilmselt seda basseinivett, klooritatud basseinivett ei kannata nii, et selles mõttes basseinides viiruse leviku mõttes, nagu nad näiteks adenoviiruse korral on, seda ohtu siin ei ole," ütles Lutsar.

Ta märkis, et kui keegi läheks üksi või väga väikese seltskonnaga spaasse või basseini, siis poleks probleemi, kuid need kohad meelitavad kokku palju rahvast ja koroonaviirus on sotsiaalsete kontaktide viirus. Spaade juurde kuuluvad ka saunad ja ka seal võib viirus levida.

Basseinid ja spaad võivad uksed avada näiteks juuli lõpus või augustis. Kiige sõnul on mais fookuses kaubanduskeskused ja haridusvaldkond.

Refereeritud artikli täistekst ERR-i uudisteportaalis.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!