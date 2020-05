Ujulad tehti lahti, kuid veekeskuste osas selgust pole. Spaahotellide jaoks võib see juba peagi kaasa tuua suure koondamislaine

Ärileht kirjutas täna, millist mõju võib siinsele turismisektorile avaldada see, kui Soome turist enne suve lõppu Eestisse ei naase. Kui eelmisel aastal oli iga kolmas välisturist ja ka iga siinse spaahotelli külastaja soomlane, jätab see koos teistest välisturistide äralangemisega siinsete turismisektoris tegutsevate ettevõtete sissetulekutesse väga suure tühimiku, mida ei suuda ka siseturist täita.

„Arvestades, et kolmandik meie külastajaid on soomlased ja kaks kolmandikku on välisturistid kokku, on ilmselge, et ka eestlaste osakaal kõigis majutusettevõtetes väheneb oluliselt ning soomlaste ja teiste turgude kadumine annab ikkagi väga suure hoobi. On üsna paratamatu, et see külastatavus jääb alla kolmandiku,” tõdes spaaliidu tegevjuht Aire Toffer. Ta ei soovinud prognoosida, kui paljud ettevõtted võiksid olukorrast eluga välja tulla.

Ilma vee- ja saunakeskuseta pole mõtet spaahotelli avada

Spaahotellide jaoks teeb olukorra aga veelgi keerukamaks see, et valitsuse mõne nädala taguse indikatsiooni järgi ei tohi nad oma vee- ega saunakeskusi enne suve lõppu avada, kuivõrd need on koos suurüritustega selles nimekirjas, kus koroonaviirusest põhjustatud piirangud kõige viimasena kaotatakse.

Tofferi sõnul võib valitsuse otsus jätta veekeskused suletuks, anda spaahotellide selle suve külastusnumbritele veel täiendava löögi, kuna üle 90% inimesi tuleb spaahotellidesse just seetõttu, et seal on vee- ja saunakeskused. „Kui need on suletud, siis nad lihtsalt ei tule,” märkis Toffer. Samas näiteks Lätis on veekeskused senini avatud.

Tofferi arvates võiks kaaluda vähemalt spaahotellide külastajatele vee- ja saunakeskuste märksa kiiremini avamist, sest viroloogid on öelnud, et viirus ei levi ei kloorivees ega ka kõrgel temperatuuril. „See päästaks nende majutusettevõtete olukorra,” lausus Toffer.

Pärnus tegutseva spaahotelli Viiking tegevdirektor Kairi Lusik kinnitas, et veekeskuste sulgemine on spaahotellidele suur probleem. „Inimesed soovivad küll broneerida, aga kui kuulevad, et veekeskus ei tööta, siis ollakse valmis loobuma,” sõnas ta, viidates just Läti turistidele, kes on hiljaaegu Pärnusse tuleku vastu huvi tundnud.