Ujulate ja spordiklubide avamine spaasid veel järjele ei aita

"Kui me esmaspäevast avame, siis me juba ette teame, et me avame miinusega, sest ujujad ja sportlased paraku ikkagi rahaliselt sisse ei too, sest ilmselgelt ei tule puhkaja meie juurde, ilmselgelt ei tule ka pered meie juurde, sest ainult basseinist on nendele vähe," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Kalev Spa veekeskuse müügijuht Meeli Eelmaa.

Spaad on olnud kinni alates märtsist ja nii kaua pole neil olnud ka sissetulekut. Valitsusele ekspertinfot jagava teadusnõukogu juht, viroloogiaprofessor Irja Lutsar ütles teisipäeval "Aktuaalsele kaamerale", et koroonaviirus kloorivees ei levi ega tee seda tõenäoliselt ka kuumas saunas. Kuigi esmaspäevast, 18. maist tohivad spaad avada enda ruumides asuvad spordiklubid ja ujulad, peavad nad saunade avamist ootama 1. juunini. Avada ei tohi veel ka soojaveebasseine ega mullivanne.

Naaberriik Läti on käitunud teisiti. Seal polnud spaade sulgemine kohustuslik, kuid osa neist pani oma uksed viiruse leviku ajaks ise kinni, nagu näiteks Jurmala spaa. Nende põhiklientuur on Venemaalt, kuid klientide seas on ka Läti, Eesti ja Leedu turistid. Et kolme naaberriigi piirid avati taas reisimiseks, on ka spaad uksi avamas.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist või vaata juuresolevast saateklipist.

