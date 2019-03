Ukraina e-residendid loovad Eestis kõige rohkem ettevõtteid

Ukraina e-kaubanduses tegutseva ettevõtte RIA.com Marketplaces OÜ juhi Artjom Umanetsi sõnul on Eesti ärikeskkond atraktiivne tänu korruptsiooni ja bürokraatia puudumisele ja ettevõtete interneti teel registreerimise võimalusele. „Peamiselt võlub aga ukrainlasi see, et ettevõttesse investeeritud kasumit ei maksustata. Ukrainas pole asjad nii,“ ütles Unamets.

Ettevõtja tunnistas raskusi Eesti pankadega, kus mitteresidentidest asutajatega ettevõtetel on keeruline pangakontosid avada. „Siiski – see, et 99 protsenti kõikidest toimingutest saab teha veebis kaalub üles vähesed miinused,” selgitas Umanets.

Veebilehe e-resident.gov.ee andmetel on e-residente ligi 55 000, kaks aastat tagasi oli see näitaja pisut üle 14 000.

TOP 5 riikidest, kust pärit e-residendid registreerivad enim ettevõtteid

1. Ukraina: 694

2. Saksamaa: 581

3. Venemaa: 556

4. Türgi: 402

5. Soome: 401

TOP 5 e-residentsuse taotlejatest riikide kaupa

1. Soome: 4768 (10,16%)

2. Venemaa; 3596 (7,66%)

3. Ukraina: 3313 (7,06%)

4. Saksamaa: 3042 (6,48%)

5. USA: 2780 (5,93%)

Allikas: e-resident.gov.ee