Ukraina ettevõtja soovitab eestlastele ostmise asemel eelistada auto rentimist

2019. aastal jõudis Leedust Eestisse CityBee kaubikute renditeenus. Tänu mugavale mobiilirakendusele on teenus kättesaadav ööpäevaringselt. Rentimise teeb mugavaks tõsiasi, et vaja on vaid kehtivat juhiluba ja pangakaarti, rohkem tingimusi ei ole. Hinnad algavad 8,9 eurost. Sõiduautode rent ei ole Eestis Citybee kaudu veel võimalik, aga teenus töötab juba Leedus.



Autojagamine Leedus, Lätis, Valgevenes ja Ukrainas

Vilniuses, Klaipedas või Kaunases auto rentimiseks tuleb tasuda kas minutipõhiselt – hinnad algavad 15 sendist või tunnipõhiselt, hinnaga alates 4,90 eurost.

Näiteks CityBee rakenduse kaudu väiksema auto rentimine terveks päevaks maksab 22,90 eurot, millele lisandub kilomeetritasu. Rakendusest leiab eelkõige elektriautod ja hübriidid, aga leiab ka Nissan Qashqai, Volkswagen Golfi ning isegi BMW X1 sõidukeid.

Riias on autojagamine üsna laialdaselt levinud. Teenusepakkuja Carguru.lv pakub minutipõhiselt rentimiseks erinevaid Toyota sõidukeid. Kõik autod on hübriidid. Tasu arvestatakse 0,24 eurot minuti kohta ning seejuures on hinna sisse juba arvestatud esimese 100 kilomeetri tasu. Iga täiendava kilomeetri eest tuleb maksta 0,15 eurot. Auto rentimine on siingi väga lihtne, vaja on vaid dokumenti ja maksekaarti.

Valgevenes jõudsid autojagamisteenuse ettevõtted turule hiljuti: Anytime, Vezuha ja WestGroup. Kõik need ettevõtted pakuvad Minskis minutipõhist renditeenust. Lisaks kasutajakontole vajavad rakendused ka pilti rentniku passist ja juhiloast ning ühes nendega hea kvaliteediga selfit. Rentida on võimalik erinevaid sõidukeid - Škoda, Volkswagen, Geely, Nissan. Üks minut maksab 0,13 eurot ning ühe päeva renditasu algab 25 eurost.

Ukrainas ei ole teenuse kvaliteet kuigi kõrgel tasemel. Esimene autojagamisteenust pakkuv ettevõtte Mobilecar alustas Odessas tegevust 2017. aastal, pakkudes rentimiseks Nissan Leafi elektriautosid. Auto rentimiseks tuleb registreeruda teenuse kasutajaks ning lisada foto passist ja juhiloast. Seejuures peab juhil sõidustaaž olema vähemalt kolm aastat. Minutipõhise renditeenuse hinnad algavad 0,14 eurost ning päevane rent maksab 31 eurot. Kasutajad kaebavad aga sagedaste probleemide üle nagu näiteks mitu päeva vältav registreerimisprotsess ja 40-eurone deposiidi nõue.

2017. aastal alustas Kiievis tegevust Getmancar, kes pakub rentimiseks Revon R2, Renault Logan ja Škoda Fabia sõidukeid. Ühe minuti hind on 0,14 eurot. See teenus töötab probleemideta, aga autosid saavad rentida juhid alates 25. eluaastast ning nõutud on 5-aastane sõidukogemus.



Autojagamisteenuse plussid ja miinused

Alustame autojagamisteenuse positiivsetest külgedest. Üks kõige suuremaid eeliseid on kindlasti see, et ei tule tasuda deposiiti, mis muidu võib mõnel juhul ulatuda tuhandete eurodeni. Samuti läheb sobiva sõiduki leidmiseks ja sõidu alustamiseks vähe aega ning tuleb lihtsalt kõndida valitud autoni. Sõidu lõpetamisel lihtsalt sulged ukse ja vajutad rakenduses sõidu lõpetamise nuppu. Kindlasti on suur boonus ka see, et kütusekulu on rendihinda sisse arvestatud ning seetõttu jäävad ära üllatused auto tagastamisel, mis iseloomustavad traditsioonilisi autorendifirmasid, kes tagastavad näiteks ainult osa tasutud deposiidist täiendavate kütusetasude tõttu. Lisaks pakuvad autojagamisteenuse ettevõtted klientidele mõnikord ka toredaid üllatusi sooduskoodide või tasuta sõitude näol.

Negatiivsetest külgedest tuleb kindlasti mainida, et kui jääda rendiperioodil ummikusse, siis tuleb tasuda ka seal seistud aja eest – raha jookseb kogu aeg. Kui juht rikub liiklusreegleid, siis võib ettevõte nõuda mitte ainult trahvide tasumist, vaid esitada ka täiendava nõude lepingu rikkumise eest. Tihti tuleb auto jätta kindlaksmääratud parkimisplatsile, mis ei pruugi aga ühtida sõidu sihtpunktiga.

Kokkuvõttes on plusse rohkem kui miinuseid ning kui võrdleme isikliku auto omamise kulutusi minutipõhise renditeenuse kulutustega on jagamisteenuse kaudu rentimine igal juhul mõistlikum. Ei ole vaja muretseda kindlustuse, hoolduse ja remondi, pesemise ja tankimise pärast. Seetõttu on näha, et tulevikus siseneb autojagamisteenuse turule üha rohkem ettevõtteid, mis sunnib traditsioonilisi autorendiettevõtted uute tingimustega kohanema.