Ukraina ettevõtjate auhinnatud koolitaja: levinud oli suhtumine, et "Ukraina riik õpetab eksportima? Tänan, ei!"

Meil oli luksus valida inimesed, kelle teadmistes ja kogemuses me oleme 100% kindlad. Koolitajatel on pikk rahvusvahelise äri taust ning nende kogemus kattis pea kõik maailma regioonid. Palju on välismaalased. Muide, me moodustasime minu arvates koolitajatega suurepärase orkestri, kus igal oli oma roll mängida. Eestis on üksikud koolitajad loonud endast brändi, kuid kahjuks meil oli vaja hoopis teistsuguseid omadusi, muuhulgas suurepärast inglise keelt, sest meie koolitused olid inglise keeles; laia ärilist arusaamist suutmaks aidata sadu erinevate valdkondade ettevõtjaid nende ettevõtete ekspordiplaanide tagasisidestamisel ja nõu andmisel.

Dmitriy Sokolov Foto:erakogu



Kas mõni ekspordi edulugu on eriti meelde jäänud?

2014. aastal, kui venelased Krimmi okupeerisid, töötas Dmitriy Sokolov Krimmis Sevastopoli välisinvesteeringute keskuses. Ta pidi jätma maha oma sünnikodu ja kolima Kiievisse, kus põgenikuna oli keeruline leida sobivat tööd. Ta lõi Ukrainas väga levinud nn agrotrade ettevõtte ja hakkas müüma Ukraina põllumajandussaadusi Aafrikasse. Tema lood sellest, kuidas Aafrika hõimupealikega suhelda, et nad saadud vilja eest maksaksid, olid uskumatud. Aga tal oli paigas alahoiuinstinkt ning kõiki rahasid ta kätte ei saanudki. Põllumajandustoodete hulgimüügi väikese kasumimarginali puhul oli selline äri väga keeruline. Ta tuli meie esimesse ekspordirevolutsiooni programmi ideega teha oma maisihelveste bränd. Tema idee oli huvitav seetõttu, et ta ei plaaninud luua oma tehast ega ise maisihelbeid tootma hakata, vaid soovis seda teenusena sisse osta. Aasta pärast oli ta loonud oma brändi Happy Flakes, tootis esimese partii ning saatis konteineri Lõuna-Aafrikasse. Tema messil kohatud kontakt lubas kiiret distributsiooni kõikidesse suurtesse kaubanduskettidesse, kuid kahjuks ei leidunud nii palju raha, et konteiner välja tollida. Järgmisel messilt leitud kontaktil oli raha konteineri väljatollimiseks ning võimekus korraldada Happy Flakes'i müük kohalikel turgudel. Teiste turgudega läks aga paremini: tänu aktiivsele Gulfoodil osalemisele ning kontaktide sõlmimisele on ta leidnud usaldusväärsed partnerid Kariibi mere saartel, Aafrikas, Araabias. Ta teadis, et tal pole mõtet ja võimalust konkureerida suurte maisihelveste tegijatega suurtel lääne turgudel, kus brändieelistus on suur, vaid tuleb minna sinna, kus konkurents väike. Aga mis põhiline, täna on ta oma brändi nimetanud ümber Happy Flakes'i asemel Happy Food'iks ning müüb selle alt erinevaid Ukraina toiduaineid: müslisnäkke, kondenspiima nendele samadele turgudele, kus ta maisihelvestega ukse lahti sai.