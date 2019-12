Ukraina ja Venemaa sõlmisid uue leppe Euroopa varustamiseks gaasiga

Kahe riigi senised erimeelsused on ähvardanud tekitada tõsiseid probleeme Euroopa gaasitarnes, kuivõrd senine leping oleks 31. detsembriga läbi saanud, kirjutab Financial Times. Ukraina on Vene gaasi teekonnal Euroopasse peamine transiidimaa. Lepe toob Ukraina riigile iga-aastaselt kolm miljardit dollarit sisse.

Pärast seda, kui Ukraina ja Venemaa jõudsid reedel esialgse kokkuleppeni, mille kohaselt jätkuks Vene gaasi transiit ka uuel aastal, langesid Euroopas maagaasi hinnad järsult. „Vene ja Ukraina pool on sõlminud kokkuleppe protokolli, mille kohaselt jätkub gaasitransiit läbi Ukraina ja lahendatakse senised vaidlusküsimused,” andis Vene gaasihiid Gazprom teada, laskumata detailidesse.

Ka Venemaa energiaminister Aleksander Novak kinnitas protokolli sõlmimist. Läbirääkimistel osalesid lisaks talle veel ka asepeaminister Dmitri Kozak ja Gazpromi juhatuse esimees Aleksei Miller.

Leppeni jõuti pärast kolmepoolseid Vene-Ukraina ja EL-i läbirääkimisi Minskis ning neljapäeval aset leidnud üheksatunniseid läbirääkimisi Berliinis, mille tulemusel jõuti põhimõttelise kokkuleppeni, mis avaldas reedel mõju ka Euroopa gaasihindadele.

Vene riiklik gaasihiid Gazprom varustab Euroopa Liidu riike kolmandikuga neile vajaminevast gaasist, mis tähendab, et ettevõtte läbisaamine Ukrainaga on Euroopa energiaturu seisukohalt eluliselt oluline.

Kuigi Ukraina on 2014. aastast pärast Krimmi annekteerimist Venemaaga mitte-ametlikul sõjajalal, on riik siiski võimaldanud Vene gaasi transiiti Euroopa turule hoolimata sellest, et Gazprom ise tahab sõltuvust Ukrainast Nord Stream 2 gaasitoruga vähendada.