Ukraina keevitajate maaletooja: rangem kontroll meid ei sega

Keevitaja Foto: Sven Arbet

Kuigi siseminister Mart Helme (EKRE) andis eelmise nädalal teada, et tahab tugevdada kontrolli siia toodava välistööjõu üle, ütleb iga-aastaselt sadu Läti ja Ukraina töölisi Eestisse toova Hansavest juht Jüri Kulbin, et tööjõurendi näol on tegemist üsna uue valdkonnaga, kus esineb kasvuraskusi, kuid rangem kontroll ei pruugi nende ärile tingimata halb olla, vahendab portaal Geenius.