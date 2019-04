Ukraina kogukonna eestvedaja nende võrdsustamisest pagulastega: see oli esimene kord elus, kui kuulsin ukrainlastest negatiivset räägitavat

"See kõik on väga kurb – need inimesed, kes tulevad siia – ja neid on palju," oli Ukraina kogukonna ühe eestvedaja Nestor Ljutjuki (36) hinnang viimastel aastatel ohtralt kasvama hakkanud ukrainlaste osakaalule siinses tööhõives.

Tema sõnul pöördub nii Ukraina Kultuurikeskuse kui ka selle juures tegutseva kiriku poole inimesi, kes tahavad abi. "Reeglina on need inimesed, keda on kuidagi petetud – nad kas tulid siia ebaseaduslikult või ei makstud lubatud raha – ja siis küsivad, et andke raha Ukrainasse tagasiminekuks või ööbimiskohta paariks päevaks," kirjeldas ta.

Nestori vend Bogdan (38) lisas, et võrreldes viie või kümne aasta taguse ajaga on abipalujate arv oluliselt kasvanud. "Neid on kümneid ja kümneid," märkis ta. Küll aga toonitas Ljutjuk, et ta usub, et Ukraina tööliste petjate hulk on tulijate arvu kasvuga võrreldes oluliselt väiksemaks jäänud.

"Nagu Nestor ütles, see on kurb lugu tegelikult. See on suur sotsiaalne kriis Ukrainas, mis tekitab ka selliseid probleeme, kus pered lähevad lõhki," märkis ta, tuues näiteks siia tööle tulnud ukrainlannadest õmblejad või ukrainlastest ehitajad, kelle lapsed ei näe pikka aega oma emasid ja isasid, sest nad saavad märksa harvem kodus käia, kui Soome tööle läinud eestlased.

Ukraina Kultuurikeskus on hätta sattunutele ka juriidilist abi andnud, et nad suudaks paremini oma õigustes orienteeruda ja otsustada, kuidas edasi minna.

Näevad Eestit kodumaana ja end Eesti kodanikena