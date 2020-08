Ukraina miljonär ostis saare, mis oli kunagi paavstide pelgupaik. Itaalia valitsus tahab seda tagasi saada

Oleksandr Boguslajevi ostetud Gallinara saar jagunes varem üheksa perekonna vahel. Keskajal kuulus see Katoliku kirikule ja oli vajaduse korral pelgupaigaks paavstidele, vahendas Unian.

Gallinara asub Liguunia meres umbes 1,5 kilomeetri kaugusel rannikust ja selle pindala on 21 hektarit. Gallinara läks erakätesse 19. sajandil. Teise maailmasõja ajal rajas Saksamaa sinna oma baasi.

Tehing on Itaalias kriitikat saanud ja on küsitud, miks lubati välismaalasel saar ära osta. Murekohana nähakse ka seda, et Boguslajevi kohta teatakse vähe. Avalikult on teada vaid, et ta on 42-aastane ja elab Monacos.

„Saar on väga oluline nii meie kui rannikul asuvate omavalitsuste jaoks ning seetõttu tuleks tehingut uurida," ütles kultuuripärandi ja turismi minister Dario Franceschini. „Ministeerium uurib dokumente, võimalikke piiranguid ja meie õigusi."

Mõned aastad tagasi soovis Saksa miljonär osta üht Itaalia saart, kuid riik keeldus.

Oleksandr Boguslajevi isa Vjatšeslavi vara väärtus ulatus 2018. aastal üle 250 miljoni euro. Talle kuulus varem õhusõidukite mootorite tootmisega tegelenud ettevõte Motor Sich, mille ta müüs ära 2017. aastal.