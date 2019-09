Ukraina peab Venemaale kehtestatud sanktsioone tõhusateks

Samal ajal tunnistas Prõstaiko, et Ukraina läänepoolsetel partneritel on sanktsioonide ohjeldamine järjest keerukam" vahendas RBC.

Prõstaiko ütles samas, et Ukraina presidendil Volodõmõr Zelenskõil on plaan, kuidas järgmise kuue kuu jooksul saavutada edu Ida-Ukraina konflikti lõpetamisel. “Mida Kreml plaanib, ma ei tea. Pigem ootab ta, et Ukraina rahvas on kurnatud ja avaldab valitsusele survet, et agressiooniga leppida, “ lisas ta.

Prõstaiko kinnitas, et keegi ei kavatse Normandia protsessi edusammusidt veel viis aastat oodata. "Kui me ei näe Normandia protsessis edasiminekut, võtame olemasoleva dünaamika muutmiseks uusi meetmeid," ütles välisminister. Kiiev jätkab tema sõnul dialoogi Ukraina partneritega.

Osaledes 14. septembril Kurt Walkeriga ühisel briifingul, ütles Priestayko, et tema riigi eesmärk pole mitte Venemaale haiget teha, vaid püüda nö taas õnnelikult elada. Samuti nimetas ta sanktsioone läänemaailma saavutuseks. "Me mõistame, et ükskõik, kuidas keegi ütleb, et on rahul Valgevene oliivide ja krevettidega, kehtivad sanktsioonid tõenäoliselt endiselt ja see on nende jaoks ebameeldiv," vahendas ministrit Ukrinform.

Prõstaiko asus Ukraina välisministeeriumi juhtima 29. augustil, vahetades välja Pavel Klimkini. Enne seda oli ta presidendi administratsiooni juhataja asetäitja. Ta töötas ka Ukraina suursaatkonnas Kanadas ja oli Ukraina NATO missiooni juht.