Ukraina uue presidendiga seostatud oligarhi on süüdistatud miljardite varastamises ja palgamõrvade tellimises

52-aastane Kolomoiski tegutseb nii meedia-, metallitööstuse ja lennundusvaldkonnas. Ukraina valitsus süüdistas teda mõned aastad tagasi pangast Privatbank enam kui viie miljardi euro omastamises, kirjutab Politico.

Kolomoiskile kuulunud Privatbank natsionaliseeriti 2016. aastal. Oligarh on nimetanud seda ebaseaduslikuks vara võõrandamiseks.

2014. aasta märtsis sai temast Dnipropetrovski oblasti kuberner ja ta mängis olulist rolli Venamaa agressiooni tõkestamisel. Ta rahastas enam kui kümne miljoni dollariga Dnipro pataljoni loomist, mis kaitses piirkonda separatistide eest.

Ta suurendas oma populaarsust kui vahetas avalikult solvanguid Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Kolomoiski nimetas Putinit skisofreeniliseks kääbuseks, Venemaa president nimetas teda kelmiks ja süüdistas oligarh Roman Abramovitšilt miljardite dollarite väljapetmises.

Kolomoiski maine on aga saanud viimasel ajal hoope. Teda on süüdistatud veel palgamõrvade tellimise ja altkäemaksu andmise eest. Mees ise on neid väiteid eitanud.

Kui president Petro Porošenko vallandas 2015. aasta alguses riigifirmat UkrTransNafta juhtinud Kolomoiski liitlase, saatis oligarh relvastatud maskides mehed ettevõtte peakorterit öösel üle võtma. Seejärel karjus ta sündmuskohale saabunud ajakirjanike ja parlamendisaadikute peale. Kolomoiski lasti oblasti kuberneri kohalt lahti 2015. aasta märtsis.