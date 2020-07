Ukrainast saabub täna Eestisse erilennuga ligi 170 võõrtöölist

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus kommenteeris, et erilend organiseeriti, kuna praegu liinilende Eesti ja Ukraina vahel ei toimu. Lennuga seotud kulud katavad tööandjad. „Peamiselt on töötajate hulgas loomakasvatusse ja aiandusse tööle siirduvad inimesed, kuid on ka töötajaid teistelt elualadelt," ütles Sõrmus. „Loodame, et tavapärane liiklus kahe riigi vahel taastub esimesel võimalusel ja rohkem erilende teha vaja pole."

Sõrmuse sõnul on lennu korraldamisel tehtud koostööd politsei- ja piirivalveametiga, kes korraldas möödunud nädalal ettevõtetele ka infotunni, et selgitada Eestisse tööle tulemisega seotud reegleid. „Ettevõtjatele oleme edastanud ka maksu- ja tolliametist saadud info, mis puudutab kaasatoodavaid kaupu ja töötajate registreerimist töötajate registrisse Eestis. Lennu korraldamisel oleme teinud koostööd Tallinna lennujaamaga," märkis ta.

Meditsiinilabor SYNLAB Eesti ehitas Tallinna lennujaama ajutise testimispunkti, kus kõigilt välistöölistelt võetakse väljaõppinud meedikute poolt koheselt koroonaviiruse võimalikuks avastamiseks ninaneelu proov. Proovid transpordib SYNLAB kohe oma Tallinna molekulaardiagnostika laborisse, kust proovide tulemused jõuavad proovi andjate nõusolekul Eesti tööandjateni homme, st kolmapäeva hommikul.

„Meie jaoks on oluline, et Ukraina töötajate Eestisse tulemisel järgitaks kõiki tervisenõudeid. Lennuettevõte annab reisijatele maskid, mida tuleb kanda terve reisi aja. Lennule ei lubata haigusnähtudega isikuid," rääkis Sõrmus. „Korraldame koostöös meditsiinilaboriga SYNLAB Eesti saabujatele Tallinna lennujaamas koroonaviiruse SARS-CoV-2 testimise. Vastused saadetakse tööandjatele järgmisel päeval. Erilennult saabujatele tulevad lennujaama vastu tööandjate esindajad, kes tagavad töötajate transpordi Eesti majutuskohta ja karantiininõude täitmise."

Laboris määratakse koroonaviiruse aktiivset olemasolu ninaneelu proovist PCR meetodil (viiruse RNA määramine), mis on haiguse diagnoosimisel ja nakkusjuhtumite avastamisel hetkel kõige usaldusväärsem Maailma Terviseorganisatsiooni WHO soovitatud meetod.