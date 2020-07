Ukrainast tuleb teisipäeval erilennuga Eestisse 170 võõrtöölist

Põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo ütles ERR-ile, et teisipäeval tulevad erilennuga Ukrainast Eestisse töötajad peamiselt loomakasvatusse ja aiandusse.

"Põhimõte on selles, kui lennuk maandub, siis tööandjad peavad oma töötajatel olema vastas, edasi peavad nad sõitma testi tegema Eesti testimislaboritesse," ütles Tõnissoo ja lisas, et pärast testi tuleb minna edasi ööbimiskohta ning seal peavad töötajad olema kaks nädalat karantiinis.

Pärast karantiiniperioodi tuleb teha uus test ning alles pärast testi tulemuse selgumist saab asuda tööle, selgitas Tõnissoo. Need töölised, kes aga positiivse testiproovi annavad, Tõnissoo sõnul tööle minna ei saa, vaid peavad edasi jääma karantiini ning rääkima kohaliku perearstiga.

Tõnissoo sõnul on valitsuse antud karantiinikohustus täiesti mõistlik, kuid ainult siis on selle vajalikkus tekitanud küsimusi, kui töötaja tegelikkuses töö käigus kellegagi kokku ei puutu ja on kogu aeg üksinda.

"Esimesel võimalusel tuli ukrainlased Kiievist ära tuua," ütles Tõnissoo ja lisas, et pärast regulaarlendude peatamist jäib paljud töölised ootele, kes olid juba valmis Eestisse tulema. Erilennuga tulevad inimesed peaksid oma tööd saama alustada augusti alguses.

Neljapäeva päeval oli veel soovijaid üle 200, kuid siis Tõnissoo sõnul üks tööandja loobus. Samas ei välistanud Tõnissoo võimalust, et järgmiseks nädalaks saavad nad 215-kohalise lennuki jälle täis.