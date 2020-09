Üks Eesti elektrimüüja loobub puidupõletamise teel toodetud elektri pakkumisest

Eesti Gaasi enda aastane päikeseenergia toodang aitab säästa kolme hektari suuruse metsa langetamisest ning katta enam kui 1000 majapidamise aastase keskmise elektritarve.

Kuna aasta- ja ööpäevaringselt ei ole võimalik päikeseenergiat pidevalt ja ühtlaselt toota, siis arvestatakse selle tarbimist ja tootmist kogu aasta lõikes. Samal põhimõttel soetatakse ka taastuvenergia sertifikaate.

Müüdava elektri kogumaht on aastaga kahekordistunud

Eesti Gaasi elektriklientide arv on aasta-aastalt suurenenud ning liigub nüüd juba iga-aastaselt ca 10%-lises kasvutempos. Elektrikliente on ettevõttel täna umbes 11 200. Müüdud elektri kogumaht ulatub aga 133 GWni, mida on kaks korda enam kui aasta varem.

Eesti Gaas tarnib klientidele maagaasi nii torugaasi, surumaagaasi (CNG) kui veeldatud maagaasi (LNG) kujul ning haldab Eesti suurimat gaasivõrku. Ettevõte arendab aktiivselt taastuvenergiaportfelli päikeseenergia ja rohegaasi (biometaani) tootmise ja müügi näol.

Läbi tütarettevõtete tegeleb Eesti Gaas energiavaldkonna infrastruktuuri projekteerimise, ehituse ja hooldusega. Kontsernil on kokku 50 000 klienti ja 240 töötajat. Välisturgudel Soomes, Lätis ja Leedus kasutab ettevõte kaubamärki Elenger.