Üks Eesti kütusemüüjatest läks Toidupangale viimastel nädalatel kerkinud kütusekulude leevendamiseks appi

"Sageli on meil harjumus osta rohkem kui süüa jaksame, mistõttu osa toitu läheb raisku – selle asemel, et jõuda nendeni, kes seda tegelikult vajavad. Sarnane on lugu ka toiduainetööstusega, kus tekkivate jääkide hulk on muljetavaldav," nentis Antamo. Neste ise näiteks suudab toota toiduainetööstuse jääkidest ja jäätmetest kvaliteetset kütust, mistõttu eelistab ettevõte, et värske toit ikkagi pürgi hulgas ei maanduks.

Kuidas saab Toidupanka aidata? Kõik, kes soovivad toidupankade tööle kaasa aidata, on oodatud seda tööd püsivalt toetama.



Annetada on võimalik annetuskeskkonna armastanaidata.ee kaudu või helistades regulaarselt Eesti Toidupanga annetustelefonidele:



900 9005 – annetad 2 eurot

900 9010 – annetad 8 eurot

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!